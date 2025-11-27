Roma-Midtjylland difesa da definire | ballottaggio Ziolkowski-Rensch

Prima dell’importantissima sfida di domenica contro il Napoli campione d’Italia, la Roma è chiamata a confermare il proprio valore anche in Europa. Questa sera alle 18:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra i giallorossi ed i danesi del Midtjylland, vera e propria sorpresa di questa edizione dell ‘Europa League. La squadra di Mike Tulberg, sulla carta, appare inferiore, ma il campo racconta tutt’altra storia. Con 12 punti e 4 vittorie in altrettante gare, i rossoneri guidano la classifica di questa fase campionato grazie soprattutto alle reti del talento Franculino Djiu. Lo stesso Gasperini, nella conferenza stampa della vigilia, ha ribadito il valore dell’avversario e l’importanza di questa sfida per il cammino europeo della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

