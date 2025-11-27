Roma-Midtjylland difesa da definire | ballottaggio Ziolkowski-Rensch
Prima dell’importantissima sfida di domenica contro il Napoli campione d’Italia, la Roma è chiamata a confermare il proprio valore anche in Europa. Questa sera alle 18:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra i giallorossi ed i danesi del Midtjylland, vera e propria sorpresa di questa edizione dell ‘Europa League. La squadra di Mike Tulberg, sulla carta, appare inferiore, ma il campo racconta tutt’altra storia. Con 12 punti e 4 vittorie in altrettante gare, i rossoneri guidano la classifica di questa fase campionato grazie soprattutto alle reti del talento Franculino Djiu. Lo stesso Gasperini, nella conferenza stampa della vigilia, ha ribadito il valore dell’avversario e l’importanza di questa sfida per il cammino europeo della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Scopri altri approfondimenti
#UEL | #Roma vs. #Midtjylland Relator: @FabiTaboadaok Comentarista: @CalcioDePalma #ESPN Chile #ESPN2 Sudamérica () @disneyplusla Sudamérica #UELxESPN - #DisneyPlus Dale RT Vai su X
Ecco i convocati roma per Roma-Midtjylland Domani alle 18:45, la Roma affronterà il Midtjylland all'Olimpico, nella 5a giornata di Europa League. di seguito la lista dei calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini: Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi ? - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Midtjylland: Gasperini cerca conferme anche in Europa League - Oggi, alle 18:45, la Roma sfida, all’Olimpico, il Midtjylland, gara valida per la quinta giornata della regular season di Eurolega. sportal.it scrive
Probabili formazioni Roma Midtjylland/ Quote: quanto cambia Gasperini? (Europa League, 27 novembre 2025) - Probabili formazioni Roma Midtjylland: scopriamo come Gian Piero Gasperini potrebbe cambiare nella partita per la 5^ giornata di Europa League. Riporta ilsussidiario.net
Roma-Midtjylland: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League - All'Olimpico arrivano i danesi a punteggio pieno ma Gasperini penso a qualche cambio in vista del match contro il Napoli ... Si legge su romatoday.it