Roma-Midtjylland 2-1 in Europa League bene i giallorossi
Prosegue con l’Europa League la striscia di risultati positivi per la Roma di Gian Piero Gasperini. Nel match interno con il Midtjylland i giallorossi si impongono per 2-1 sulla squadra danese, attuale capolista del girone unico della competizione. Roma in vantaggio al 7? con un gran gol di El Aynaoui, abile a girare al volo un cross di Celik. Al 26? infortunio per Manu Koné: il francese subisce un pestone e resta a terra dolorante per la torsione della caviglia. Al suo posto Cristante. Partita ostica per i giallorossi, apparsi un po’ stanchi alcune fasi della gara e in difficoltà contro la fisicità degli avversari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Europa League, Roma-Midtjylland 2-1: gol di El Aynaoui, El Shaarawy e Paulinho Stadio Olimpico Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-europa-league-girone-unico-quinta-giornata-bologna-salisburgo-roma-f-c-midtjylland-n - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Midtjylland, presenti 61.653 tifosi a sostenere la squadra #asroma is.gd/CgAYDX Vai su X
Roma-Midtjylland 2-1: video, gol e highlights - Con Dybala titolare (al rientro dopo l'infortunio del 2 novembre) decidono le reti di El Aynaoui (primo c ... Scrive sport.sky.it
Europa League, Roma-Midtjylland 2-1: El Aynaoui-El Shaarawy stendono i danesi - Unico neo per Gasperini e l'infortunio di Manu Kone, uscito dolorante per un problema alla caviglia ... Riporta msn.com
Europa League, Roma-Midtjylland 2-1: gol di El Aynaoui, El Shaarawy e Paulinho - 1 grazie al gol di El Aynaoui su assist di Celik al 7’ e di El Shaarawy all’83’. Segnala msn.com