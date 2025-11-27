Roma Midtjylland 2-1 Gasperini può sorridere | grande vittoria dei giallorossi in Europa League La sintesi del match

Roma Midtjylland, la vittoria in Europa League è fondamentale. El Aynaoui e El Shaarawy regalano il 2-1. Anche l’ex Soulè protagonista in campo. La Roma di Gian Piero Gasperini ha ottenuto una vittoria fondamentale in Europa League, superando il Midtjylland per 2-1 all’Olimpico. I gol giallorossi sono stati segnati da Neil El Aynaoui al 7? e da Stephan El Shaarawy al 83? (su assist di Leon Bailey ). Il gol della bandiera per i danesi è arrivato all’87’ con Paulinho. Matías Soulé, è stato tra i più attivi in campo per la Roma. Soulé è rimasto in campo fino al 62?, quando è stato sostituito da Evan Ferguson. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

