Roma-Midtjylland 2-1 | El Aynaoui ed El Shaarawy firmano il primo successo casalingo in Europa League
Roma 27 novembre 2025 – La Roma doveva trovare necessariamente la vittoria tra le mura amiche per aggiustare la classifica e così fa. All'Olimpico il Midtjylland incassa la sua prima sconfitta in Europa League per 2-1. Le reti di El Aynaoui ed El Shaarawy lanciano la squadra capitolina, ma la formazione romanista non si risparmia qualche sofferenza nel finale con il gol di Paulinho a riaprire la contesa prima del recupero. Si ferma così la striscia di vittorie dei danesi in questa Europa League, mentre la Roma sale a nove punti. Primo tempo. Come prevedibile qualche cambio nell’indice di Gasperini rispetto all’undici di Cremona, ma anche qualche sorpresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Europa League, Roma-Midtjylland 2-1: gol di El Aynaoui, El Shaarawy e Paulinho Stadio Olimpico Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-europa-league-girone-unico-quinta-giornata-bologna-salisburgo-roma-f-c-midtjylland-n - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Midtjylland, presenti 61.653 tifosi a sostenere la squadra #asroma is.gd/CgAYDX Vai su X
Roma-Midtjylland 2-1: video, gol e highlights - Con Dybala titolare (al rientro dopo l'infortunio del 2 novembre) decidono le reti di El Aynaoui (primo c ... Riporta sport.sky.it
Roma-Midtjylland 2-1, in Europa League bene i giallorossi - Prosegue con l'Europa League la striscia di risultati positivi per la Roma di Gian Piero Gasperini. lapresse.it scrive
Europa League, Roma-Midtjylland 2-1: El Aynaoui-El Shaarawy stendono i danesi - Unico neo per Gasperini e l'infortunio di Manu Kone, uscito dolorante per un problema alla caviglia ... Riporta msn.com