Roma maxi-blitz antidroga | smantellata rete internazionale 8 misure cautelari e 130 chili di cocaina sequestrati
Un’organizzazione criminale internazionale specializzata nel traffico di cocaina è stata smantellata a Roma dalla Guardia di Finanza. Otto persone sono destinatarie di misure cautelari in carcere, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati 130 chili di cocaina, parte di un quantitativo complessivo di oltre 210 chili documentato dagli investigatori, per un valore stimato di circa un milione di euro. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Roma, è il risultato di una lunga attività investigativa condotta dal Gruppo d’investigazione sulla criminalità organizzata (Gico) del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Roma, che ha consentito di ricostruire ruoli, dinamiche e canali di approvvigionamento del gruppo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
