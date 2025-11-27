MERCATINO di NATALE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI DELLA “GIACOMO LEOPARDI” con GIOCHI e LIBRI USATI Il ricavato servirà a migliorare la scuola domenica 30 NOVEMBRE DALLE 9.30 ALLE 13.30 – VIA PARCO DELLA VITTORIA 30 INGRESSO LIBERO Previsti anche laboratori creativi gratuiti, tombola natalizia e gli Elfi di Babbo Natale a cui lasciare la letterina Domenica 30 novembre 2025, a partire dalle 9.30, le bambine e i bambini della scuola Primaria e dell’Infanzia “Giacomo Leopardi” di Roma (in Via Parco della Vittoria 30 ) daranno vita alla seconda edizione del Mercatino di Natale. Un’esperienza di gioco, divertimento ed economia circolare, attraverso cui potranno rafforzare il senso di autonomia e aiutare la scuola a diventare ancora più bella. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, la seconda edizione del Mercatino di Natale alla scuola primaria Giacomo Leopardi il 30 novembre