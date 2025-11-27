Roma la danza diventa voce delle donne | Mai violenza solo amore risuona sulla scalinata di Trinità dei Monti

Roma, 25 novembre — Ci sono messaggi che non hanno bisogno di parole per essere ascoltati. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Roma, la danza diventa voce delle donne: “Mai violenza, solo amore” risuona sulla scalinata di Trinità dei Monti

Approfondisci con queste news

Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma è SOLD OUT Prenota subito la tua audizione prima che finiscano i posti! EUROPAINDANZA 2026, NESSUNO PUÒ MANCARE! ? Ti aspettiamo su www.europaindanza.com #europaindanza202 - facebook.com Vai su Facebook

Carlo Canaglia porta "Impronte sonore" dal Salento a Roma - Domenica 30 novembre Pianeta Sonoro di Roma si trasforma in un angolo di Salento per una giornata dedicata alla musica e alla danza popolare. Segnala romatoday.it

VokalFest 2025, a Roma la voce diventa magia: il festival in arrivo l'8 e il 9 novembre 2025 - L’8 e 9 novembre 2025, torna a Roma un festival all'insegna dell'armonia e del ritmo: allo Spazio Rossellini prende vita la tredicesima edizione di Vokalfest, la manifestazione che trasforma la voce ... leggo.it scrive

Futuro Roma, Festival Internazionale di danza e cultura contemporanea - Futuro Festival cambia nome e diventa FuturoRoma – Festival Internazionale di Danza e Cultura Contemporanea e si svolgerà dal 16 maggio al 21 giugno negli spazi del Teatro Brancaccio, Brancaccino Open ... Segnala romatoday.it