A Roma è già iniziato il totonome in vista dell'arrivo l'8 dicembre a Piazza del Popolo dell'albero di Natale del Campidoglio. E visti i precedenti, ci si aspetta di tutto. Anche quest'anno l'abete arriva da Como. Alto almeno 20 metri e addobbato con sfere colorate di almeno 30 centimetri. Costerà circa 127mila euro, a cui bisogna aggiungere il trasporto e la manutenzione, per un totale che supera i 270mila euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, iniziato il totonome per l'albero di Natale in Piazza del Popolo