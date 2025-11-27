Roma infortunio alla caviglia per Koné | ansia in vista del Napoli
Serviva una vittoria e la Roma ha risposto presente in questo giovedì sera dedicato alla quinta giornata della League Phase di Europa League. Davanti al pubblico dello Stadio Olimpico la formazione di Gasperini si è imposta 2-1 sul Midtjylland, superando così la capolista del girone e rientrando prepotentemente in corsa per la lotta all’ottavo posto. Giallorossi che sono infatti saliti a quota 9 punti in classifica, agganciando un trenino di diverse squadre. La sfida con i danesi ha però lasciato anche un grosso punto interrogativo riguardo le condizioni di Manu Koné, uscito malconcio nel corso del primo tempo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
