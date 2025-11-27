Roma il mercato più amato d’Italia arriva all’Eur | moda qualità e Made in Italy

Sabato 29 novembre 2025, dalle 8 alle 19, il quartiere Eur ospita uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno romano: il ritorno nella Capitale de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, il mercato di qualità diventato un vero fenomeno italiano. L’evento si svolge davanti al Palazzo dei Congressi, tra Viale della Pittura e Viale della Letteratura, con il patrocinio del Municipio IX Roma Eur. La tappa romana è sempre una delle più seguite: ogni anno richiama migliaia di visitatori grazie alla qualità dei materiali e allo stile inconfondibile del format. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Anche il 29 novembre all’Eur l’atmosfera sarà quella tipica del mercato toscano: vivace, elegante e ricca di colori. 🔗 Leggi su Funweek.it