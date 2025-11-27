Roma furto in casa di Sinne Mutsaers l’attrice di The New Pope

Roma, 27 novembre 2025 – Furto in casa di Sinne Mutsaers, l’attrice americana nota per aver partecipato a The New Pope e alla serie Sky Treatment. I carabinieri della Stazione Bravetta, passando in via Giovanni da Castel Bolognese, a Testaccio, hanno notato un uomo che si allontanava frettolosamente da un’abitazione con due biciclette. Fermato, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha iniziato a opporre resistenza, spintonandoli e colpendoli con calci e pugni. Nel corso dell’intervento ha inoltre danneggiato un’auto di servizio dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, intervenuta in supporto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

