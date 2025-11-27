Roma furto in casa dell’attrice Sinne Mutsaers e pugni ai CC | arrestato marocchino

Imolaoggi.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 37enne marocchino è stato arrestato per furto in abitazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

roma furto in casa dell8217attrice sinne mutsaers e pugni ai cc arrestato marocchino

© Imolaoggi.it - Roma, furto in casa dell’attrice Sinne Mutsaers e pugni ai CC: arrestato marocchino

