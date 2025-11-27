Roma furto in casa dell’attrice di ‘The New Pope’ Sinne Mutsaers | arrestato il ladro

Ildifforme.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Furto in casa di Sinne Mutsaers, l’attrice americana nota per aver partecipato a ‘The New Pope’ e alla serie Sky Treatment. I carabinieri della Stazione Bravetta, passando in via Giovanni da Castel Bolognese, a Testaccio, hanno notato un uomo che si allontanava frettolosamente da un’abitazione con due biciclette. Fermato, si è rifiutato di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

roma furto in casa dell8217attrice di 8216the new pope8217 sinne mutsaers arrestato il ladro

© Ildifforme.it - Roma, furto in casa dell’attrice di ‘The New Pope’ Sinne Mutsaers: arrestato il ladro

Argomenti simili trattati di recente

roma furto casa dell8217attriceFurto a casa dell’attrice Sinne Mutsaers: il ladro, fermato, aggredisce i carabinieri - L'uomo, bloccato dopo aver tentato la fuga, ha opposto resistenza colpendo i militari con calci e pugni e danneggiando l'auto di servizio ... Da rainews.it

roma furto casa dell8217attriceFurto in casa dell’attrice di The New Pope Sinne Mutsaers a Testaccio: carabinieri intervengono e arrestano il ladro - A scoprire l'accaduto i carabinieri che hanno visto l'uomo allontanarsi lungo la strada poco distante dall'abitazione dove l'attrice statunitense vive ... Lo riporta fanpage.it

ROMA – Tenta il furto a casa di un’attrice americana e aggredisce i carabinieri: arrestato 37enne - Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato un furto nell’abitazione di una nota attrice statunitense in zona Bravetta e aver ... Lo riporta romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Furto Casa Dell8217attrice