Roma e tutta Italia si fermano | sciopero generale del 28 novembre

Domani, venerdì 28 novembre sarà un ”venerdì nero” a Roma per i pendolari. Nuovo sciopero, indetto da Usb, Cub, Sgb e Cobas, è previsto per autobus e metro; anche le scuole saranno coinvolte. La mobilitazione riguarderà inoltre i treni nazionali e gli aerei, con disagi previsti in tutta Italia. Fasce di garanzia per autobus, metro e Cotral a Roma. Lo sciopero partirà dalla notte tra il 27 e il 28 novembre: il servizio notturno degli autobus non sarà garantito. Il servizio diurno sarà garantito solo per le corse programmate oltre le 24 ore di sciopero e per le linee notturne 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980, oltre alle linee 314, 404 e 444 gestite da altri esercenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it