Roma domenica big match con in Napoli | Conte recupera l’ex Spinazzola

Sololaroma.it | 27 nov 2025

Sono giorni molto importanti per trovare conferme in casa Roma, con impegni rilevanti sia in Europa League sia in Serie A. In campo europeo i giallorossi affronteranno il Midtjylland per provare a recuperare terreno in classifica ed avvicinarsi all’ottava posizione, mentre in campionato c’è già grande attesa per la super sfida contro il Napoli. La formazione di Gasperini sarà infatti chiamata non solo a difendere il primo posto in classifica, ma anche a lanciare un segnale in un big match, dopo le due sconfitte di misura maturate contro Inter e Milan. Solite assenze per il Napoli. Il Napoli ha ripreso nel migliore dei modi dopo la sosta, lasciandosi alle spalle un inizio novembre complicato grazie a due vittorie consecutive con Atalanta e Qarabag. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

