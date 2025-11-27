Roma candidata per ospitare la futura Autorità doganale europea

L’Italia ha formalizzato alla Commissione europea la candidatura di Roma per ospitare la futura Autorità doganale europea (European Union Customs Authority, Euca), organismo previsto dalla riforma doganale dell’Unione. In un comunicato diffuso congiuntamente da Mef, Agenzia delle Dogane e Comune di Roma, viene ricordato che la nuova struttura sarà chiamata a «gestire il Data hub europeo, a uniformare le procedure doganali e a coordinare sia l’analisi dei rischi sia le attività operative svolte dalle amministrazioni dei diversi Stati membri». La nota di Mef: «Proposta fondata sulle competenze maturate dall’Adm». 🔗 Leggi su Lettera43.it

