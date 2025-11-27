Roma a teatro gli studenti | AbracaDown sfida bullismo ed esclusione

Un teatro pieno di studenti, un musical nato per parlare di rispetto e unicità, una città che sceglie di schierarsi. Al Teatro Ghione di Roma, il 1, 2 e 5 dicembre 2025 torna “AbracaDown”, esperienza che unisce il linguaggio del palcoscenico a un forte impegno sociale rivolto alle nuove generazioni. Le date romane dedicate alle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

