Rogue Male | Benedict Cumberbatch vuole riportare sullo schermo il romanzo inglese che ispirò Ian Fleming per James Bond

Benedict Cumberbatch vuole riportare al cinema il romanzo di Geoffrey Household, Rogue Male, già interpretato da Peter O'Toole in un film televisivo e al cinema nel 1941 da Walter Pidgeon.

