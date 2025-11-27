Rogo Hong Kong resta in parte attivo

7.00 A 20 ore dal primo allarme, è ancora attivo ma "sotto controllo" a Hong Kong il rogo in un complesso residenziale. Lo ha detto il governatore Lee. Il bilancio delle vittime, in continuo aggiornamento, è di almeno 44 morti: tra loro anche dei soccorritori. Ci sono anche 279 dispersi e decine di feriti, tra i quali almeno 45 gravi. Colpite le torri residenziali del Wang Fuk Court a Tai Po: oltre 5mila abitanti in duemila appartamenti. Spente le fiamme in 3 delle 7 torri; "sporadiche macchie di fuoco" nelle altre 4. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L’INFERNO DI CRISTALLO A HONG KONG. Un intero gruppo di grattacieli continua a bruciare, impegnati centinaia di vigili del fuoco e forse di polizia. Una delle cause principali del colossale rogo sembra sia stato il ritardo nell’allarme antincendio. Centinaia - facebook.com Vai su Facebook

Hong Kong, rogo in un complesso residenziale: tre uomini arrestati per omicidio colposo #hongkong #incendio #26novembre Vai su X

