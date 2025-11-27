Rogo alla cartiera di Riva del Garda il video dell’incendio | ferito un operaio
A Riva del Garda, in Trentino, è scoppiato un incendio alla cartiera, in località Varone, nella mattina di giovedì 27 novembre. L’allarme è stato lanciato verso le ore 9. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco volontari della zona. Il rogo interessa il tetto di un capannone e la colonna di fumo è ben visibile dai pendii dell’Alto Garda. I danni sono ingenti. L’incendio interessa alcune centinaia di metri quadri di un capannone della cartiera Fedrigoni. Stando alle prime ricostruzioni, una persona sarebbe rimasta intossicata, anche se non in modo grave. Il rogo è scoppiato, secondo le prime informazioni, durante lavori di manutenzione alla guaina del tetto del capannone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Varone, il rogo divora il tetto della cartiera. Impressionante la violenza delle fiamme, che successivamente i vigili sono riusciti comunque a spegnere. Video. - facebook.com Vai su Facebook
Rogo alla cartiera di Riva del Garda, il fuoco si mangia tetto e capannone: un ferito - È sotto contollo dopo ore di inferno l'incendio che ha distrutto centinaia di metri un capannone della cartiera Fedrigoni, a Riva del Garda, in Trentino. Secondo repubblica.it
Incendio alla cartiera Fedrigoni a Riva del Garda - A Riva del Garda, in Trentino, i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio divampato nella cartiera Fedrigoni. Da tg24.sky.it
Incendio cartiera a Riva del Garda: vigili del fuoco in azione - Incendio alla cartiera di Riva del Garda: i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e monitorare la situazione. Da gardanotizie.it