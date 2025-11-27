A Riva del Garda, in Trentino, è scoppiato un incendio alla cartiera, in località Varone, nella mattina di giovedì 27 novembre. L’allarme è stato lanciato verso le ore 9. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco volontari della zona. Il rogo interessa il tetto di un capannone e la colonna di fumo è ben visibile dai pendii dell’Alto Garda. I danni sono ingenti. L’incendio interessa alcune centinaia di metri quadri di un capannone della cartiera Fedrigoni. Stando alle prime ricostruzioni, una persona sarebbe rimasta intossicata, anche se non in modo grave. Il rogo è scoppiato, secondo le prime informazioni, durante lavori di manutenzione alla guaina del tetto del capannone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rogo alla cartiera di Riva del Garda, il video dell’incendio: ferito un operaio