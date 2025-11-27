Roger Waters su sciopero 28 novembre 2025 | nuovo messaggio di sostegno sui social
“Noi, lavoratori di tutto il mondo, siamo l’unico baluardo di difesa per i nostri fratelli e sorelle in Palestina”. Lo ha detto Roger Waters in un video saluto musicale visibile sui canali social del CALP e di USB nazionale in vista dello sciopero generale del 28 novembre 2025. “Sarò con voi con lo spirito”, ha aggiunto il cantautore britannico che ha ringraziato in particolare la USB. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
