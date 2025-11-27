Rocco trovato morto a Barcellona si muove la Farnesina Il sindaco | Comunità attraversata dal dolore

“Quando la vita di un giovane si interrompe così presto, l’intera comunità viene attraversata da un dolore che lascia senza parole”. Lo dichiara il sindaco di Francolise Saturnino Di Benedetto che commenta la tragedia di Barcellona in cui ha perso la vita, in circostanze ancora da chiarire, il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

rocco trovato morto barcellonaTrovato morto a Barcellona un giovane del casertano scomparso - E' stato ritrovato morto domenica nel quartiere dell'Eixample di Barcellona, in Spagna, Rocco Amato, un giovane originario di Francolise, in provincia di Caserta, scomparso da alcuni giorni. Da ansa.it

rocco trovato morto barcellonaRocco Amato trovato morto: era scomparso a Barcellona da 3 giorni. Lutto in provincia di Caserta - Di Rocco Amato si erano perse le tracce domenica 23 novembre: tanti gli appelli lanciati via social dagli amici ... Scrive fanpage.it

Rocco Amato trovato morto a Barcellona, il giovane casertano era scomparso da alcuni giorni. Aperta un'indagine - Ritrovato morto domenica nel quartiere dell'Eixample di Barcellona Rocco Amato, un giovane originario di Francolise, in provincia di Caserta, scomparso da alcuni giorni. Secondo affaritaliani.it

