Rocco trovato morto a Barcellona si muove la Farnesina Il sindaco | Comunità attraversata dal dolore
“Quando la vita di un giovane si interrompe così presto, l’intera comunità viene attraversata da un dolore che lascia senza parole”. Lo dichiara il sindaco di Francolise Saturnino Di Benedetto che commenta la tragedia di Barcellona in cui ha perso la vita, in circostanze ancora da chiarire, il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
#Francolise #Carinola - Trovato morto in Spagna, a Barcellona, il giovane scomparso Rocco Amato: nessuna certezza sulle cause della morte. #Cronaca #Morto #Barcellona #Scomparso #Cause #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
