Rocco Amato trovato morto a Barcellona giallo sulla fine del 28enne di Caserta

Sono in corso le indagini della polizia spagnola sulla morte di Rocco Amato, il 28enne italiano originario di Francolise (Caserta), trovato senza vita in un albergo nel quartiere Eixample di Barcellona, in Spagna. La vicenda era iniziata quattro giorni fa, quando amici e familiari, improvvisamente, non erano più riusciti a mettersi in contatto con lui. Dopo una denuncia di scomparsa presentata dai familiari del giovane, erano dunque cominciate le ricerche. A queste si era aggiunto il tam tam degli amici sui social, che avevano lanciato appelli e diffuso foto nella speranza di avere notizie del giovane. 🔗 Leggi su Open.online