Rocco Amato trovato morto a Barcellona | era scomparso da quattro giorni l’indagine
Dopo 4 giorni di ricerche è stato trovato il campano Rocco Amato, deceduto in un albergo spagnolo a Barcellona. E' stata aperta un'indagine sulla sua morte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Scoperta choc a Barcellona: trovato morto Rocco Amato, il 28enne era scomparso da giorni. Primi aggiornamenti >>> https://buff.ly/vmPCuaU - facebook.com Vai su Facebook
#Barcellona Ritrovato senza vita domenica nel quartiere dell'Eixample Rocco Amato, giovane originario di Francolise, in provincia di Caserta, scomparso da alcuni giorni. Il ritrovamento è avvenuto in circostanze ancora non chiarite dalla polizia. Avviata un'i Vai su X
Trovato morto a Barcellona Rocco Amato: da domenica si erano perse le sue tracce - È stato ritrovato morto domenica nel quartiere dell'Eixample di Barcellona Rocco Amato, un giovane originario di Francolise, scomparso da alcuni giorni. Come scrive ilmattino.it
Rocco Amato trovato morto: era scomparso a Barcellona da 3 giorni. Lutto in provincia di Caserta - Di Rocco Amato si erano perse le tracce domenica 23 novembre: tanti gli appelli lanciati via social dagli amici ... Si legge su fanpage.it
Trovato morto a Barcellona Rocco Amato, il giovane casertano scomparso - Come confermano alcune fonti diplomatiche, il ritrovamento del corpo di Amato, di cui non si avevano notizie da alcuni giorni, è avvenuto in circostanze ancora non chiarite dalla polizia spagnola, che ... Da tg24.sky.it