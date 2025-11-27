Rocco Amato trovato morto a Barcellona | era scomparso da quattro giorni l’indagine

Ildifforme.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 4 giorni di ricerche è stato trovato il campano Rocco Amato, deceduto in un albergo spagnolo a Barcellona. E' stata aperta un'indagine sulla sua morte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

rocco amato trovato morto a barcellona era scomparso da quattro giorni l8217indagine

© Ildifforme.it - Rocco Amato trovato morto a Barcellona: era scomparso da quattro giorni, l’indagine

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

rocco amato trovato mortoTrovato morto a Barcellona Rocco Amato: da domenica si erano perse le sue tracce - È stato ritrovato morto domenica nel quartiere dell'Eixample di Barcellona Rocco Amato, un giovane originario di Francolise, scomparso da alcuni giorni. Come scrive ilmattino.it

rocco amato trovato mortoRocco Amato trovato morto: era scomparso a Barcellona da 3 giorni. Lutto in provincia di Caserta - Di Rocco Amato si erano perse le tracce domenica 23 novembre: tanti gli appelli lanciati via social dagli amici ... Si legge su fanpage.it

rocco amato trovato mortoTrovato morto a Barcellona Rocco Amato, il giovane casertano scomparso - Come confermano alcune fonti diplomatiche, il ritrovamento del corpo di Amato, di cui non si avevano notizie da alcuni giorni, è avvenuto in circostanze ancora non chiarite dalla polizia spagnola, che ... Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Rocco Amato Trovato Morto