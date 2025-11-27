Rocco Amato morto a Barcellona la polizia catalana | Caduta accidentale Giallo sul corpo spostato
La Polizia catalana sulla morte del 28enne di Francolise, Rocco Amato: "Ipotesi che sia accidentale". Si indaga sul possibile spostamento del corpo dopo la caduta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Rocco Amato morto a Barcellona, la polizia catalana: “Caduta accidentale”. Giallo sul corpo spostato - La Polizia catalana sulla morte del 28enne di Francolise, Rocco Amato: “Ipotesi che sia accidentale”. Come scrive fanpage.it
