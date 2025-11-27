Rocco Amato a Barcellona trovato morto il giovane casertano scomparso

Lapresse.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato trovato morto a Barcellona il giovane casertano Rocco Amato di cui si erano perse le tracce. Lo si apprende da fonti diplomatiche. Il decesso è avvenuto domenica 23 novembre. Il Consolato generale a Barcellona, fin dalla prima segnalazione, avvenuta domenica, sta seguendo la vicenda con la massima attenzione e sta prestando ogni possibile assistenza consolare ai familiari di Amato. Le indagini sulle circostanze del decesso del giovane sono ancora in corso e si è in attesa, al momento, dei risultati dell’autopsia. Secondo quanto riferiscono a LaPresse fonti informate sul caso, dalle prime informazioni acquisite dalle autorità di polizia locale sembrerebbe che il giovane sia precipitato dal terzo piano di un edificio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

rocco amato a barcellona trovato morto il giovane casertano scomparso

© Lapresse.it - Rocco Amato, a Barcellona trovato morto il giovane casertano scomparso

Approfondisci con queste news

rocco amato barcellona trovatoRocco Amato trovato morto: era scomparso a Barcellona da 3 giorni. Lutto in provincia di Caserta - Di Rocco Amato si erano perse le tracce domenica 23 novembre: tanti gli appelli lanciati via social dagli amici ... Da fanpage.it

rocco amato barcellona trovatoRocco Amato trovato morto a Barcellona, era scomparso da tre giorni - Il corpo di Rocco Amato, scomparso da giorni a Barcellona, è stato trovato senza vita. Riporta blitzquotidiano.it

rocco amato barcellona trovatoTrovato morto Rocco Amato: era scomparso da tre giorni - Il corpo senza vita del giovane, originario della provincia di Caserta, è stato rinvenuto a Barcellona, in Spagna, dove viveva da alcuni anni. Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Rocco Amato Barcellona Trovato