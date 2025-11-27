Rocco Amato a Barcellona trovato morto il giovane casertano scomparso
È stato trovato morto a Barcellona il giovane casertano Rocco Amato di cui si erano perse le tracce. Lo si apprende da fonti diplomatiche. Il decesso è avvenuto domenica 23 novembre. Il Consolato generale a Barcellona, fin dalla prima segnalazione, avvenuta domenica, sta seguendo la vicenda con la massima attenzione e sta prestando ogni possibile assistenza consolare ai familiari di Amato. Le indagini sulle circostanze del decesso del giovane sono ancora in corso e si è in attesa, al momento, dei risultati dell’autopsia. Secondo quanto riferiscono a LaPresse fonti informate sul caso, dalle prime informazioni acquisite dalle autorità di polizia locale sembrerebbe che il giovane sia precipitato dal terzo piano di un edificio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
#Barcellona Ritrovato senza vita domenica nel quartiere dell'Eixample Rocco Amato, giovane originario di Francolise, in provincia di Caserta, scomparso da alcuni giorni. Il ritrovamento è avvenuto in circostanze ancora non chiarite dalla polizia. Avviata un'i Vai su X
#Francolise #Carinola - Trovato morto in Spagna, a Barcellona, il giovane scomparso Rocco Amato: nessuna certezza sulle cause della morte. #Cronaca #Morto #Barcellona #Scomparso #Cause #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Rocco Amato trovato morto: era scomparso a Barcellona da 3 giorni. Lutto in provincia di Caserta - Di Rocco Amato si erano perse le tracce domenica 23 novembre: tanti gli appelli lanciati via social dagli amici ... Da fanpage.it
Rocco Amato trovato morto a Barcellona, era scomparso da tre giorni - Il corpo di Rocco Amato, scomparso da giorni a Barcellona, è stato trovato senza vita. Riporta blitzquotidiano.it
Trovato morto Rocco Amato: era scomparso da tre giorni - Il corpo senza vita del giovane, originario della provincia di Caserta, è stato rinvenuto a Barcellona, in Spagna, dove viveva da alcuni anni. Segnala today.it