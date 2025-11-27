rocco amato a barcellona trovato morto il giovane casertano scomparso

È stato trovato morto a Barcellona il giovane casertano Rocco Amato di cui si erano perse le tracce. Lo si apprende da fonti diplomatiche. Il decesso è avvenuto domenica 23 novembre. Il Consolato generale a Barcellona, fin dalla prima segnalazione, avvenuta domenica, sta seguendo la vicenda con la massima attenzione e sta prestando ogni possibile assistenza consolare ai familiari di Amato. Le indagini sulle circostanze del decesso del giovane sono ancora in corso e si è in attesa, al momento, dei risultati dell’autopsia. Secondo quanto riferiscono a LaPresse fonti informate sul caso, dalle prime informazioni acquisite dalle autorità di polizia locale sembrerebbe che il giovane sia precipitato dal terzo piano di un edificio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

