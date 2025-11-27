Rocchetta di Cairo muore operaio di 39 anni
Si tratta di Ervis Osmenaj. Ha fatto un volo di 6 metri. Non avrebbe indossato le imbragature di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Venite a visitare i mercatini di Natale a Rocchetta Cairo (SV) Oltre ad un incantevole clima natalizio, potrete trovare: Banchi di artigiani locali Vin brulè, cioccolata calda e golosità Intrattenimento con la scuola di danza @la_danza_e_asd E tante - facebook.com Vai su Facebook
Rocchetta di Cairo, tragedia sul lavoro: muore operaio di 39 anni - Questa mattina, poco prima di mezzogiorno, un operaio edile, Ervis Osmenaj, 39 anni, di origine romene, è precipitato dal tetto di una struttura dove stava ... ilsecoloxix.it scrive