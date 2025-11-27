Rocchetta di Cairo muore operaio di 39 anni

Si tratta di Ervis Osmenaj. Ha fatto un volo di 6 metri. Non avrebbe indossato le imbragature di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

rocchetta cairo muore operaioRocchetta di Cairo, tragedia sul lavoro: muore operaio di 39 anni - Questa mattina, poco prima di mezzogiorno, un operaio edile, Ervis Osmenaj, 39 anni, di origine romene, è precipitato dal tetto di una struttura dove stava ... ilsecoloxix.it scrive

