Robur l’orgoglio di Cristian Paolucci | Da senese è stato ancora più bello
Ha aspettato il suo momento e quando è arrivato si è preso la scena: una partitona quella di Cristian Paolucci a Grosseto. "L’emozione mi ha accompagnato durante tutta la settimana e fino al novantesimo – ha commentato il portiere bianconero che allo Zecchini ha debuttato in prima squadra –. Da senese un orgoglio ancora più grande. Una sfida difficile, contro la squadra più forte del campionato che ho affrontato cercando di dare il massimo; non sapendo se avrei giocato o meno, visto che la settimana precedente ero fermo, ho tenuto alta la concentrazione". Le sue parate, in particolare quelle su Marzierli e su Regoli, hanno permesso alla Robur di conquistare un pareggio prestigioso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
