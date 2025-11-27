Roberto Cipresso miglior enologo 2025 celebra il vino che dà voce ai silenzi
Vivace, appassionato, competente, divisivo, colto, riflessivo, dinamico, capace di cogliere opportunità e di costruire sinergie: la personalità di Roberto Cipresso è multiforme e sfaccetata, non è un uomo che lascia indifferenti e non è un enologo che piace a tutti. Ma tutti ne colgono l’animo inquieto, la mano sicura, la determinazione verso l’obiettivo e l’indubbia capacità di costruire nuove strade. Non stupisce dunque che arrivato a sessant’anni, nell’ambito delle celebrazioni di Bibenda, storica guida di vino, grappe e olio, sia stato premiato come miglior enologo 2025 agli Oscar del Vino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
