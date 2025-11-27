Rivalutazione delle criptovalute entro il 1° dicembre a chi conviene davvero

Ancora pochi giorni per poter aderire alla rivalutazione delle criptovalute: la deadline è fissata al 1° dicembre 2025. L’opportunità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, che permette di rideterminare il valore fiscale delle cripto-attività in portafoglio al 1° gennaio 2025 versando un’imposta al 18%. Siamo davanti a un importante strumento di pianificazione fiscale, che permette di risparmiare un po’ sulle imposte, dato che l’ aliquota sulle plusvalenze aumenterà al 33% a partire dal prossimo anno e dal 2025 è stata eliminata la soglia di non imponibilità di 2.000 euro. Cos’è la rivalutazione delle criptovalute. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Rivalutazione delle criptovalute entro il 1° dicembre, a chi conviene davvero

