Ritorsioni contro l’Europa Putin dichiarazioni di fuoco La reazione dell’Italia
Dichiarazioni dalle tinte contrastate arrivano da Mosca. Da un lato il Cremlino assicura che la Federazione russa non ha intenzione di attaccare l’ Unione Europea, dall’altro il presidente Vladimir Putin minaccia misure di ritorsione economica nel caso in cui i beni russi congelati dall’Occidente vengano effettivamente confiscati. Il monito arriva durante una conferenza stampa a Bishkek, in Kirghizistan, dove il leader russo torna a legare il dossier sanzioni al conflitto in Ucraina. Al centro del messaggio di Putin c’è l’avvertimento: se Bruxelles farà un passo ulteriore, passando dal congelamento alla confisca dei patrimoni russi, Mosca risponderà colpendo interessi economici occidentali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
La minaccia di una trade war spaventa l’Europa, dove la numero uno della Bce invita a negoziare con la Casa Bianca evitando ritorsioni (e meditando concessioni) per evitare una guerra commerciale. Da Philadelphia Marco Valsania ci spiega perché Trump - facebook.com Vai su Facebook
Vladimir Putin: «Mosca pronta a ritorsioni contro l'Europa». Guido Crosetto: «Non sono ottimista» - Mosca non intende attaccare l’Unione Europea, ma prepara misure di ritorsione economiche nel caso in cui i beni russi congelati ... Riporta msn.com