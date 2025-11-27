Ritorna il Presepe di San Giovanni Battista a Vietri sul Mare | l' appuntamento
Dalla prima domenica di Avvento e fino al 2 febbraio presso la chiesa di San Giovanni Battista in Vietri sul Mare sarà possibile visitare il presepe tradizionale stile settecento napoletano. Ideato e realizzato dal comitato feste parrocchiale "San Giovanni Battista" con la collaborazione in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ceramiche, storia e fede: da sabato ritorna il Presepe di San Giovanni Battista a Vietri sul Mare - facebook.com Vai su Facebook
Ceramiche, storia e fede: torna il Presepe di San Giovanni Battista a Vietri sul Mare - Anche quest'anno, come da tradizione, dalla prima domenica di Avvento fino al 2 febbraio, la chiesa di San Giovanni Battista a Vietri sul Mare apre le porte al suo presepe tradizionale in stile Settec ... Lo riporta ilvescovado.it
Presepe, mercatini, calendario dell'avvento: gli appuntamenti di Natale a Torino - Nelle biblioteche letture e laboratori, a Porta Palazzo una mostra sulla storia del mercato ... Da rainews.it
"Festa dell'Olio e Presepi: La Pieve di San Giovanni Decollato in Festa" - La Pieve di San Giovanni Decollato ospita la premiazione del 15esimo concorso di pittura e del concorso "Il mio presepe nella pieve". Lo riporta lanazione.it