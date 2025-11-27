Prato, abbiamo un problema. Il giudice sportivo ha inflitto una squalifica di due giornate a Giacomo Risaliti, espulso al minuto 87 della sfida contro il Seravezza Pozzi. Facciamo un passo indietro: nel finale del match, il direttore di gara, Ferdinando Carluccio della sezione di L’Aquila, dopo aver già ammonito il capitano biancazzurro, ha estratto il cartellino rosso nei suoi confronti per proteste, costringendo così i lanieri a giocare la parte conclusiva della partita in dieci uomini. Oltre al danno, anche la pesante conseguenza. Già, perché il difensore classe ‘95 è stato fermato per due turni per "proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza", si legge nel bollettino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Risaliti salta due partite. Squalifica pesantissima