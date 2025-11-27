Riprende di nascosto una persona mentre utilizza il bagno del supermercato | licenziato agente del carcere di Opera

Un agente della polizia penitenziaria del carcere di Opera è stato licenziato dopo aver ripreso una persona che stava utilizzando i bagni pubblici di un supermercato nel Milanese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

