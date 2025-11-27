Ripartenza Sampdoria | C' è il budget a gennaio faremo un mercato aggressivo

Lo garantisce il ceo sport danese Jesper Fredberg, fiducioso sul recupero dei blucerchiati dopo un avvio di stagione tutto in salita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ripartenza Sampdoria: "C'è il budget, a gennaio faremo un mercato aggressivo"

Altre letture consigliate

Un giorno di riposo per staccare un po' la spina, poi domani mattina la ripresa degli allenamenti a Bogliasco. La Sampdoria respira dopo il successo sulla Juve Stabia che ha permesso ai blucerchiati di lasciare quantomeno l'ultimo posto in classifica nel conte - facebook.com Vai su Facebook

blucerchiati.net/2025/11/03/rip… Dopo la pesante sconfitta di ieri, la #Sampdoria è tornata ad allenarsi per iniziare a preparare la trasferta di Venezia, in programma sabato alle 19.30 al Penzo, prima della sosta. Sono tornati in gruppo Pafundi e Coucke. ? Vai su X

Sampdoria, il giorno della ripartenza: Donati, Fredberg e Mancini tracciano la nuova rotta - In conferenza stampa si sono alternati il nuovo allenatore Massimo Donati, il CEO dell’area football Jesper Fredberg e il direttore ... Da tuttomercatoweb.com

Sampdoria, la ripartenza di Donati tra fiducia e contestazione: il piano per la nuova stagione - Un tecnico giovane, deciso, lontano da proclami e con le idee chiare: Massimo Donati si è inserito con discrezione nell’ambiente blucerchiato, consapevole che alla Sampdoria ci si guadagna il rispetto ... Lo riporta tuttomercatoweb.com