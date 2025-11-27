È tornato in funzione l’ascensore della Casa di Comunità di Puianello, che era guasto dall’8 novembre ed era finito al centro delle proteste di utenti e famiglie. Ieri all’apertura della struttura l’intervento di riparazione era già stato effettuato. Dopo la segnalazione del grave disservizio da parte di lettori del "Carlino", la ditta appaltatrice dell’Ausl incaricata delle manutenzioni ha evidentemente accelerato l’arrivo dei pezzi di ricambio originali (richiesti dall’appalto) e ciò ha permesso di ripristinare il collegamento interno, riportando piena accessibilità agli ambulatori e agli uffici più importanti, situati al primo e al secondo piano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riparato l’ascensore dopo le proteste. Sollievo alla Casa della comunità