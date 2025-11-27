Rinviato a giudizio il killer delle escort | processo a metà gennaio

Vasile Frumuzache, la guardia giurata di 32 anni originaria della Romania e reo confesso dell’omicidio di Maria Denisa Paun, è stato rinviato a giudizio. Una notizia che era nell'aria, ma che si è concretizzata ieri 26 novembre quando il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

