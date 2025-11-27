Rint o vient concerto etnofolk a Coffe Brecht
Il 29 e 30 novembre, a Coffe Brecht in via Nilo appuntamento con "Rint o vient", concerto etnofolk.Un viaggio sonoro che nasce nel Sud Italia e si apre verso l’intero bacino del Mediterraneo.L’ensemble intreccia le antiche tradizioni popolari – tammurriate, pizziche, tarantelle e canti a fronna –. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
