Rint o vient concerto etnofolk a Coffe Brecht

Napolitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 e 30 novembre, a Coffe Brecht in via Nilo appuntamento con "Rint o vient", concerto etnofolk.Un viaggio sonoro che nasce nel Sud Italia e si apre verso l’intero bacino del Mediterraneo.L’ensemble intreccia le antiche tradizioni popolari – tammurriate, pizziche, tarantelle e canti a fronna –. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

