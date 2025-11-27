Rimini si conferma tra le prime venti province italiane per valore aggiunto e occupazione culturale
La provincia di Rimini consolida anche nel 2025 la propria posizione tra le realtà italiane in cui il Sistema produttivo culturale e creativo ha una maggiore incidenza sull’economia locale. Lo certifica la 13ª edizione del rapporto “Io sono cultura 2025” di Fondazione Symbola, che fotografa la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
