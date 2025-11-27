Rimini Calcio l' ora più buia | esclusione dalla serie C sempre più vicina Salvate almeno le giovanili
Da alzare un trofeo allo scomparire. Tutto in sette mesi. Era l’8 aprile quando la Rimini Calcio alzava al cielo la Coppa Italia di serie C. Sembrava l’inizio di una cavalcata vincente: arriverà il centro sportivo alla “Gaiofana” in stile Milanello, poi il club sarà al fianco di Aurora. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
