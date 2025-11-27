Rimini a rischio esclusione dal campionato di Serie C | come può cambiare la classifica del girone B
Il Rimini rischia di essere escluso subito dal campionato di Serie C: l’assemblea dei soci ha deciso di mettere formalmente in liquidazione la società romagnola. La classifica del girone B può cambiare totalmente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
