Rilanciare la Libia per evitare il vuoto politico La spinta di undici Paesi tra cui l’Italia

Undici Paesi — Stati Uniti, Egitto, Francia, Germania, Italia, Qatar, Arabia Saudita, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito — hanno diffuso una dichiarazione congiunta che segna il tentativo più organico degli ultimi mesi di forzare una ripartenza politica in Libia. Il testo ribadisce il sostegno alle aspirazioni dei libici verso unità, stabilità e pace duratura, ma soprattutto richiama la necessità di superare l'attuale frammentazione istituzionale, che si riflette in un Paese diviso di fatto in due blocchi di potere. La decisione del Consiglio di Sicurezza di estendere il mandato di Unsmil e la roadmap proposta dall'inviata Onu, Hanna Tetteh, vengono accolte come l'unico canale credibile per riportare la Libia su una traiettoria politica gestibile.

