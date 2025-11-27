Riflettori sull’agroalimentare

FIRENZE Confindustria Toscana ha recentemente siglato un protocollo con l’Accademia dei Georgofili per promuovere iniziative congiunte per far conoscere le innovazioni e la ricerca delle industrie agroalimentari toscane e delle rispettive filiere. Il protocollo è la naturale prosecuzione di una collaborazione, iniziata già da tempo e finalizzata proprio a promuovere un ulteriore sviluppo della ricerca scientifica e dell’innovazione dell’industria alimentare toscana e dei suoi prodotti di eccellenza; oltre alla conseguente promozione di una sana alimentazione. La collaborazione tra gli studiosi di scienza dell’agricoltura e le imprese, spiega Confindustria Toscana, genererà nuove opportunità di crescita, sviluppo e rafforzamento per le piccole e medie eccellenze toscane del settore su nuovi mercati e segmenti di mercato. 🔗 Leggi su Lanazione.it