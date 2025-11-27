Riflettori sul mondo delle imprese Gestire le sfide anticipare il domani

di Lisa Ciardi FIRENZE Torna, come ogni anno, l’appuntamento con Top 500 Firenze, l’iniziativa di PwC Italia che conta ben 29 tappe sul territorio nazionale. Un evento che è nato dalla lunga e consolidata esperienza di PwC Italia a servizio dei territori e che punta a tratteggiare un quadro chiaro della situazione economica, delle sue evoluzioni, dei suoi protagonisti. Dopo essere cresciuta notevolmente negli anni, l’iniziativa si articola oggi in numerose aree: Abruzzo-Molise, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Campania, Cuneo, Liguria, Lodi, Mantova, Modena, Monza e Brianza, Padova, Piacenza, Pordenone, Puglia e Basilicata, Romagna, Trento, Trieste, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Verona-Vicenza e Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riflettori sul mondo delle imprese. Gestire le sfide, anticipare il domani

