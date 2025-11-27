Riflessioni sulle radici della violenza di genere e strategie preventive presso la base dell’Aeronautica Militare a Fiumicino

Fiumicino, 27 novembre 2025 – Un impegno che non conosce sosta, un faro puntato sulle radici più profonde della violenza: questo il leitmotiv dell’incontro informativo “25 novembre tutto l’anno” organizzato e ospitato presso la Base dell’Aeronautica Militare (A.M.) a Fiumicino lo scorso 25 novembre, in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. L’iniziativa, condotta dal locale comando dell’Arma Azzurra con il supporto di professionisti che operano nel territorio, si inserisce nel contesto più ampio di sensibilizzazione alle questioni di genere promosse dalla Forza Armata e, a cascata, dal Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, per diffondere una cultura di genere condivisa, ha tradotto la celebrazione della ricorrenza in un’azione concreta di prevenzione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Argomenti simili trattati di recente

“Fate come gli alberi cambiate le foglie e conservate le radici. Quindi cambiate le vostre idee ma conservate i vostri principi” I bambini dell’ I.C.1 Pontecorvo hanno svolto attività e riflessioni sull’ importanza dei nostri amici alberi!!! - facebook.com Vai su Facebook

All’Ars “Oltre il cliché: come riconoscere e prevenire il nemico invisibile. Nuove forme, stesse radici nella violenza di genere” CLICCA PER IL VIDEO - Segnali psicologici, comportamentali e relazionali che spesso sfuggono ai cliché narrativi più diffusi, ma che rendono più complessa la capacità di individuare situazioni potenzialmente pericolose. Da ilsicilia.it

Violenza di genere, convegno della Commissione biblioteca dell’Ars - PALERMO – La Biblioteca dell’Assemblea regionale siciliana promuove il convegno “Oltre il cliché: come riconoscere e prevenire il nemico invisibile. Da livesicilia.it

Frascati – Testimonianze, arte e musica per la Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne - Per la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne Frascati ha ospitato una mattinata di riflessione con le scuole ... Riporta castellinotizie.it