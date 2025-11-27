Rifiuti via libera ai contributi regionali ai Comuni sugli extracosti e la raccolta differenziata

Cataniatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via all’erogazione dei contributi sui rifiuti ai Comuni dell’Isola, per complessivi 45 milioni di euro. L’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ha disposto l’assegnazione delle somme per gli extracosti sostenuti per il conferimento e trattamento dei rifiuti, per un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

rifiuti via libera ai contributi regionali ai comuni sugli extracosti e la raccolta differenziata

© Cataniatoday.it - Rifiuti, via libera ai contributi regionali ai Comuni sugli extracosti e la raccolta differenziata

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Rifiuti, al via l’erogazione dei contributi per gli extracosti e differenziata - L’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ha disposto l’assegnazione delle somme per gli extracosti sostenuti per il conferimento e trattamento dei rifiuti, per un totale ... Si legge su livesicilia.it

rifiuti via libera contributiDalla Regione i contributi sugli extracosti per i rifiuti. Solo 15 i comuni in provincia di Siracusa sopra il 60% di raccolta differenziata. Eccoli - I contributi sugli extracosti arriveranno per tutti i 21 comuni della provincia. Scrive siracusanews.it

rifiuti via libera contributiFondi PTA Anti-Rifiuti dalla Provincia per il decoro e la sicurezza stradale - La Provincia di Brindisi ha dato il via libera al riparto delle risorse finanziarie per gli interventi previsti dal Programma Regionale per la Tutela ... Scrive osservatoriooggi.it

Cerca Video su questo argomento: Rifiuti Via Libera Contributi