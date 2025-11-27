Rifiuti via libera ai contributi regionali ai Comuni sugli extracosti e la raccolta differenziata

Via all’erogazione dei contributi sui rifiuti ai Comuni dell’Isola, per complessivi 45 milioni di euro. L’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ha disposto l’assegnazione delle somme per gli extracosti sostenuti per il conferimento e trattamento dei rifiuti, per un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Rifiuti, via libera ai contributi regionali ai Comuni sugli extracosti e la raccolta differenziata

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Via libera al decreto che aggiorna i fabbisogni standard 2025 dei comuni: nuovi parametri per scuole, rifiuti, asili, trasporti e servizi sociali. Fondo di solidarietà comunale ridefinito. gdc.ancidigitale.it/governo-approv… Vai su X

La spiaggia libera di Bagnoli resta in condizioni critiche: rifiuti, detriti e un accampamento abusivo occupano l’arenile interdetto alla balneazione. Un nuovo video-denuncia mostra un grave stato di degrado ambientale e disagio sociale, mentre i cittadini chied - facebook.com Vai su Facebook

Rifiuti, al via l’erogazione dei contributi per gli extracosti e differenziata - L’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ha disposto l’assegnazione delle somme per gli extracosti sostenuti per il conferimento e trattamento dei rifiuti, per un totale ... Si legge su livesicilia.it

Dalla Regione i contributi sugli extracosti per i rifiuti. Solo 15 i comuni in provincia di Siracusa sopra il 60% di raccolta differenziata. Eccoli - I contributi sugli extracosti arriveranno per tutti i 21 comuni della provincia. Scrive siracusanews.it

Fondi PTA Anti-Rifiuti dalla Provincia per il decoro e la sicurezza stradale - La Provincia di Brindisi ha dato il via libera al riparto delle risorse finanziarie per gli interventi previsti dal Programma Regionale per la Tutela ... Scrive osservatoriooggi.it