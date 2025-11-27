Rifiuti stangata per la Tari A Prato si paga 365 euro 8,8% Anche se virtuosa per il riciclo

Hai voglia a stellette di Legambiente come Comune riciclone, risalenti ormai a venti anni fa per la raccolta di carta e cartone, e a battere la Toscana nella raccolta differenziata nelle province servite da Alia Multiutility con un bel risultato al 67% grazie all’impegno dei cittadini. Oggi Prato e provincia si trova a fare i conti con una Tari, la tassa sui rifiuti, che schizza nel 2025 a una media di 365 euro a fronte di una media di 336 euro dello scorso anno. Il che significa un aumento dell’8,8%, registrando uno degli incrementi più significativi in Toscana in cui la spesa media è di 397 euro (+6,5% rispetto al 2024 con 373 euro). 🔗 Leggi su Lanazione.it

