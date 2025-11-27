Rifiuti organici tessili e apparecchiature elettroniche | le tre sfide per una Roma Circolare

Romatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trasformare i rifiuti in risorsa. La Capitale ha deciso di fare la propria parte per sostenere i processi che ispirano l’economia circolare. Per riuscirvi deve dare risposte a questioni che attengono alla gestione dei rifiuti organici, di quelli tessili e dei rifiuti di apparecchiature elettriche. 🔗 Leggi su Romatoday.it

rifiuti organici tessili e apparecchiature elettroniche le tre sfide per una roma circolare

© Romatoday.it - Rifiuti organici, tessili e apparecchiature elettroniche: le tre sfide per una “Roma Circolare”

Altre letture consigliate

Nuove regole per i rifiuti tessili: rischio di multe salate per il mancato smaltimento corretto dei vestiti - Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore in tutta l’Unione europea una nuova normativa per il corretto smaltimento dei rifiuti tessili. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Rifiuti tessili, 840.000 tonnellate finiscono nell’indifferenziato - 000 tonnellate di piccoli Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE),o ltre 5. notizie.tiscali.it scrive

I rifiuti tessili sono un problema enorme, come eliminarli? - Da pochi giorni, da inizio gennaio 2025, in Europa è in vigore l’obbligo della raccolta differenziata dei tessili; un obbligo che l’Italia come anche altri paesi ha anticipato al 2022. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Rifiuti Organici Tessili Apparecchiature