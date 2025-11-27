Riecco l’Atalanta a cui eravamo abituati | a Francoforte un nuovo punto di partenza

Grazie ad un secondo tempo devastante l’Atalanta vince 3-0 a Francoforte nell’esordio in Champions League di mister Palladino ed ipoteca seriamente quanto meno i play off della competizione. Una trasferta molto attesa dagli oltre 3mila tifosi atalantini, visto il gemellaggio con i tifosi tedeschi. E lo si è visto sia prima della gara, nelle strade di Francoforte, sia sugli spalti con le coreografie reciproche. Ma per i giocatori in campo contava solo la vittoria. L’ha cercata maggiormente l’Eintracht nei primi venti minuti, rendendosi un paio di volte pericoloso, ma poi i nostri hanno preso il comando e se c’era una squadra che avrebbe meritato sin dalla prima frazione il vantaggio questa era proprio la nostra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it