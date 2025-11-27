Tra il 1796 e il 1814, mentre l’Europa era attraversata dalle trasformazioni napoleoniche, l’Italia visse una stagione artistica irripetibile. La mostra Eterno e visione. Roma e Milano capitali del Neoclassicismo, alle Gallerie d’Italia – Milano, ricostruisce questo momento fondativo della modernità attraverso oltre cento opere dalle più importanti istituzioni italiane e internazionali. Un grandioso percorso che mette in dialogo le due città che, più di ogni altra, seppero interpretare la nuova idea di bellezza e di nazione: Roma, custode dell’antico; Milano, laboratorio dell’Europa moderna. Fu in questi anni che il Neoclassicismo trovò la sua doppia anima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Riecco il Cavallo di Canova, monumento al neoclassicismo